Square Enix brengt Life is Strange 2 in februari uit voor Nintendo Switch

Square Enix brengt Life is Strange 2 volgende maand uit voor de Nintendo Switch. De game verschijnt op 2 februari voor dat platform. Life is Strange 2 was de enige game in de franchise die nog niet beschikbaar was voor de Switch.

Square Enix kondigt de Switch-versie van Life is Strange 2 aan op Twitter. De game verschijnt op donderdag 2 februari. Volgens de Nintendo eShop kost de port 32 euro en krijgt het spel een downloadgrootte van ongeveer 27GB. De game bevat alle vijf de episodes uit de titel, waarvan de eerste ruim vier jaar geleden voor het eerst verscheen.

Episode 1 van Life is Strange 2 verscheen aanvankelijk in september 2018 voor de PS4, Xbox One en pc. Het was de laatste game in de serie die nog niet speelbaar was op de Nintendo Switch. Square Enix bracht eerder Life is Strange: True Colors al uit op de Switch. Ook Life is Strange en zijn prequel Before The Storm waren al beschikbaar op de console, als onderdeel van de Arcadia Bay Collection.