Eiland Tonga langer zonder internet door kapotte zeekabel na vulkaanuitbarsting

Eilandengroep Tonga zal langer zonder internet zitten doordat de reparatie van de onderzeekabel naar het eiland langer zal duren. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland. De kabel raakte beschadigd na de vulkaanuitbarsting in het gebied.

De zeekabel raakte begin deze week beschadigd nadat de deels onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai uitbarste. De kabel verbindt de eilandengroep met de buitenwereld: zowel internet als telefonie loopt via de glasvezelkabel. Door vulkanische as is telefonie en internet via satellietverbindingen ook lastiger. De reparatie van de zeekabel gaat langer duren dan gedacht.

In eerste instantie werd gesproken over dat de reparatie enkele weken zou duren. De BBC schrijft nu dat het herstel nog zeker een maand duurt. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland gezegd.

SubCom Reliance, het schip dat de reparatie zal uitvoeren.

De reparatie wordt uitgevoerd door het Amerikaanse kabelbedrijf SubCom, in samenwerking met telecomprovider Tonga Cable. Het schip dat de reparatie moet uitvoeren moet nog vertrekken naar het gebied en is niet in de buurt. Daarnaast is het nog niet bekend wat de omstandigheden zijn onder zee. De breuk vond vlakbij de vulkaanuitbarsting plaats, op zo'n 37 kilometer uit de kust van Nuku'alofa.

Tot de kabel hersteld is, is de enige verbinding met de buitenwereld een aantal satelliettelefoons van buitenlandse ambassades in de hoofdstad Nuku'alofa. Telecombedrijf Digicel is wel van plan om een tijdelijke en zeer beperkte 2G-verbinding tot stand te brengen die SMS en bellen mogelijk moet maken naar het eiland, schrijft de BBC.

Op de eilandengroep Tonga wonen zo'n 106.000 inwoners, verdeeld over 36 bewoonde eilanden. Zij zitten sinds 15 januari, toen de vulkaan uitbarstte, zonder internet en telefonie. Familieleden van de bewoners hebben daardoor nog vrijwel geen contact gehad met inwoners. Daarnaast ligt het internationale vliegveld van de eilandengroep nog onder een dikke laag as, waardoor de toevoer van hulpmiddelen bemoeilijkt.

Update 14.00 uur: Starlink-internet is geen optie voor de eilandengroep, omdat er geen grondstation voor Starlink in het gebied aanwezig is. Het dichtstbijzijnde grondstation is Puwera Gateway, maar deze bereikt niet de eilandengroep Tonga. Met dank aan Kenhas voor deze toevoeging.