Ziggo wil vanaf 2025 internet aanbieden met hogere snelheden door Docsis 4.0

De Nederlandse kabelaar VodafoneZiggo wil vanaf 2025 sneller internet gaan aanbieden dankzij Docsis 4.0. Dat zegt het bedrijf tegen Tweakers. De kabelaar heeft onlangs voor het eerst docsis 4.0 getest op zijn netwerk. Dat gebeurde op een locatie in Amsterdam.

Bij de testopstelling gebruikte VodafoneZiggo twee Docsis 4.0-routers, die samen met een Docsis 3.1-modem een doorvoersnelheid bereikten van 15Gbit/s. De Docsis 4.0-routers kwamen apart van elkaar tot ongeveer 6,5Gbit/s. De uploadsnelheid leek bij de test van de Docsis 4.0-routers hetzelfde als bij de Docsis 3.1-routers: rond 0,5Gbit/s.

Dat is op te maken uit de beelden die VodafoneZiggo zelf online heeft gezet. De kabelaar heeft afgelopen jaren het hele netwerk voorzien van een upgrade naar Docsis 3.1, dat downloadsnelheden tot 1Gbit/s mogelijk maakt. De kabelaar claimt dat met Docsis 4.0 tien maal zo hoge snelheden mogelijk worden.

De kabelaar claimt dat het de eerste test met Docsis 4.0 op een livenetwerk is. De bedoeling is om volgend jaar meer tests te doen, zegt een woordvoerder tegen Tweakers. "We zijn nu begonnen met de tests van de eerste componenten in ons netwerk en in 2024 wordt dit vervolgd met field tests, tests op grotere schaal. De uitrol is gepland vanaf 2025 en dit gaat regio voor regio, net als bij onze Gigabit-uitrol. De tijdslijn is afhankelijk van de tijdslijnen die onze leveranciers aanhouden en wanneer de benodigde componenten beschikbaar komen." Bij die componenten gaat het onder meer om modems voor klanten.