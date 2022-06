OnLeaks toont renders van Google Pixel 7-serie die lijkt op voorganger - update

Bekende leaker OnLeaks heeft renders van de vermeende Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro gepubliceerd. Deze afbeeldingen suggereren dat de komende smartphones lijken op hun voorgangers uit de Google Pixel 6-serie.

Volgens de Pixel 7 Pro-renders van OnLeaks, die zijn gepubliceerd door SmartPrix, krijgt de Pixel 7 Pro wederom een camerastrook met drie camera's aan de achterkant. Deze camerastrook zit nu wel beter in de de behuizing verwerkt met iets meer gebogen zijkanten, schrijft SmartPrix. De telefoon krijgt volgens SmartPrix een primaire camera, een camera met telefotolens en mogelijk een ultragroothoekcamera. De sensoren lijken ook groter dan voorheen, hoewel dat niet specifiek wordt benoemd. Het is ook mogelijk dat dit alleen zo lijkt op de renders.

De telefoon zou aan de voorkant een 6,7"- of 6,8"-amoledscherm krijgen met gebogen zijkanten en een punch-hole waarin de selfiecamera zit verwerkt. De Pixel 7 Pro krijgt volgens OnLeaks afmetingen van 163×76,6mm en daarmee zou de telefoon iets korter en breder worden dan zijn voorganger. De telefoon is 8,7mm dik, of 11,2mm als de camerastrook wordt meegerekend. Aan de onderkant van de telefoon zitten stereospeakers en een USB-C-aansluiting, terwijl de zijkant een simkaartslot herbergt.

De Google Pixel 7 Pro. Afbeeldingen door OnLeaks via SmartPrix

De Google Pixel 7, waarvan OnLeaks ook renders heeft gedeeld, lijkt eveneens op zijn voorganger. Deze telefoon krijgt een kleiner plat scherm van tussen de 6,2" en 6,4", schrijft CarHP. Het wordt wederom een plat scherm met een punch-hole voor de selfiecamera. De achterkant wordt eveneens vergelijkbaar met die van de Pixel 6 en bevat twee camera's. Vermoedelijk gaat het daarbij om een primaire 50-megapixelcamera en mogelijk een camerasensor met ultragroothoeklens. De telefoon krijgt daarmee afmetingen van 155,6x73,1mm met een dikte van 8,7mm, of 11,44mm inclusief camerastrook.

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro doken recent al op in de ontwikkelaarsversie van Android 13. 9to5Google merkte in die bèta op dat de telefoons de codenamen Cheetah of Panther krijgt. De telefoon zou daarnaast een tweede generatie Google Tensor GS201-soc krijgen. Het is niet bekend wanneer Google de Pixel 7-serie introduceert. De afgelopen generaties bracht Google zijn flagshiptoestellen rond oktober uit.

Update, 9.30 uur: OnLeaks heeft ook renders van de Pixel 7 gepubliceerd. Aanvankelijk waren er alleen afbeeldingen van de Pixel 7 Pro. Het artikel is hierop aangepast.

De Google Pixel 7. Afbeeldingen door OnLeaks via CarHP