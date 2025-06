Waterschap Drents Overijsselse Delta had portaal met bsn's op openbaar staan

Een online portaal van het waterschap Drents Overijsselse Delta met daarin onder andere burgerservicenummers van inwoners in het gebied was tijdelijk openbaar. Het waterschap heeft de portaal weer afgeschermd en zegt een melding bij de AP te hebben gemaakt.

Het waterschap, dat een gebied van 255.000 hectare in Drenthe en Overijssel beslaat, waarschuwt op zijn site dat er een 'mogelijk datalek' is geweest. Het waterschap ontdekte dat een online portaal waarin gegevens stonden openbaar toegankelijk was. Het gaat om een omgeving waarin 'gegevens van kadastrale percelen en de eigenaren en gerechtigden van deze percelen' stonden op digitale kaarten. "Hierdoor is mogelijk toegang geweest tot persoonsgegevens", schrijft het waterschap, al zegt het ook dat het niet bekend is of de gegevens ook echt onrechtmatig zijn ingezien. "De gegevens waren alleen toegankelijk voor mensen met kennis van ons geo-informatieportaal en de technische kennis om de gegevens te kunnen vinden. We weten niet of de gegevens daadwerkelijk gevonden en geraadpleegd zijn door onbevoegden. Het was niet mogelijk om de gegevens te wijzigen."

In de portaal stonden niet alleen adresgegevens, maar ook burgerservicenummers van inwoners uit het gebied. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat; in het gebied van het waterschap wonen zo'n 639.000 mensen. Het waterschap zegt melding te hebben gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.