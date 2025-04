Apple iOS 18

Veel is online terug te vinden, maar dit niet: binnen drie kwartier na het eindigen van de keynote op de WWDC vorige maand, zie ik 'hallo' op mijn scherm staan en zit ik in iOS 18. Zoals altijd heeft Apple een aantal nieuwe dingen aangekondigd. Maar wat werkt er wel en wat werkt er nog niet? Dat blijft een verrassing tot ik ze uitprobeer.

Met verwachting druk ik de knop aan de zijkant lang in. Komt daar de nieuwe Siri of is het nog de oude? Het is de oude. Ik klik door het Instellingen-menu heen. Het ziet er iets anders uit, maar geen spoor van alle AI-functies die Apple heeft laten zien onder de naam Apple Intelligence. Dat is logisch, want die komen voorlopig nog niet, blijkt later.

Intussen zitten we bij de eerste publieke bèta van iOS 18 en is er genoeg te bespreken met deze eerste preview. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn al wel uit te proberen. Met iOS 18 krijgen gebruikers veel meer mogelijkheden om hun beginscherm en bedieningspaneel aan te passen. Daarnaast zijn er wijzigingen in diverse apps.

Uiteraard ook hier weer de waarschuwing: zet dit niet zomaar op je dagelijkse telefoon. Rare bugs zijn we weinig tegengekomen, maar als je afhankelijk bent van je smartphone, is bèta's draaien simpelweg niet aan te raden, omdat je nooit weet wat je tegenkomt. Apple brengt iOS 18 uit voor alle telefoons die ook iOS 17 draaien. Dat zijn de XR, XS, XS Max uit 2018 en nieuwer.