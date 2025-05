Tesla is in onderhandeling om 'full self driving' te licenseren aan automakers

Automaker Tesla is in onderhandeling om zijn Full Self Driving-software in licentie te geven aan andere automakers. Dat zegt directeur Elon Musk in de bespreking van de kwartaalcijfers. Het is onbekend om welke andere automakers het gaat.

Musk zegt in de bespreking van de kwartaalcijfers dat het bedrijf gelooft in 'het versnellen van de EV-revolutie' door 'andere automakers te helpen'. "We staan er voor open om onze volledige zelfrijdende software en hardware in licentie te geven aan andere autobedrijven. En we zijn al in gesprek: vroege gesprekken met grote OEM's over het gebruik van Tesla FSD. We proberen dit dus niet voor onszelf te houden. We willen het graag in licentie geven aan anderen."

Het verschil tussen Tesla's FSD, Full Self Driving, en veel systemen van andere automakers is dat FSD ook werkt op lokale wegen, terwijl andere automakers het veelal beperken tot snelwegen. De technologie is niet probleemloos. The Washington Post becijferde onlangs dat Tesla's technologie voor autonoom rijden betrokken was bij 736 crashes met 17 doden. Ook heeft de automaker vorig jaar een update moeten terugtrekken wegens problemen met veiligheid. In Nederland en België werkt op dit moment een beperkte versie van FSD, zonder automatisch sturen binnen de bebouwde kom.

Tesla maakte ook bekend dat FSD, dat een betaalde functie is in de Tesla-software, per gebruiker over te dragen zal zijn naar een nieuwe auto. Dat zal gaan kunnen gedurende deze zomer. Het gaat om een eenmalige actie. Normaal gesproken moet een gebruiker per auto betalen voor FSD.

Als andere automakers ook aan de slag gaan met FSD, zal het de tweede keer zijn dat concurrenten iets van Tesla overnemen. Vorig jaar maakte Tesla zijn laadconnector beschikbaar voor concurrenten onder de naam North American Charging Standard. Daarbij gaat het niet om een licentie, maar om gratis gebruik van de technologie. In Noord-Amerika gaan alle grote autofabrikanten over op de laadconnector.