Google demonstreert AI-tool die nieuwsartikelen kan schrijven - update

Google heeft naar verluidt een AI-tool getoond aan directieleden van krantenbedrijven. De tool, met de codenaam Genesis, kan getraind worden op feitelijke informatie en vervolgens nieuwsartikelen helpen schrijven, zo claimt het zoekbedrijf.

Microsoft Bing schrijft een artikel over Genesis

Google heeft volgens The New York Times Genesis laten zien aan directieleden van onder meer The New York Times, Washington Post en The Wall Street Journal. De tool kan onder meer nieuwsartikelen helpen schrijven over bekende onderwerpen. Google ziet naar verluidt de tool als hulpstuk om nieuwsartikelen aan te vullen. Met Genesis zouden nieuwsmedia niet hoeven te leunen op algemene generatieve AI, zo redeneert het zoekbedrijf.

De directieleden waren niet overtuigd, zo vermeldt de krant. Zij noemden de tool 'verontrustend' en twee van de bronnen zeiden dat Google zich niet bewust leek van het werk dat gaat zitten in het juist en mooi opschrijven van nieuwsverhalen. Het is onduidelijk of Google de tool bij meer media heeft gepitcht.

De betrokken bedrijven wilden niet reageren op het verhaal, behalve News Corp, de eigenaar van The Wall Street Journal. Een woordvoerder bevestigt het bestaan van de tool niet rechtstreeks, maar zegt wel. "We hebben een uitstekende relatie met Google en we waarderen de toewijding van ceo Sundar Pichai aan de journalistiek."

Tweakers gebruikt in principe geen generatieve AI in artikelen. Uitzonderingen daarop zijn voorbeelden in artikelen over generatieve AI en illustratieve afbeeldingen. Waar de redactie generatieve AI gebruikt, staan de bron en de prompt erbij.

Update, 14.19 uur: Google bevestigt in een reactie tegen Tweakers het bestaan van de tool. "In samenwerking met nieuwsuitgevers, vooral kleinere uitgevers, zijn we bezig met het verkennen van ideeën om mogelijk AI-tools aan te bieden om journalisten te helpen met hun werk. AI-tools zouden journalisten bijvoorbeeld kunnen helpen met opties voor koppen of verschillende schrijfstijlen. Ons doel is om journalisten de keuze te geven om deze nieuwe technologieën te gebruiken op een manier die hun werk en productiviteit verbetert, net zoals we hulpmiddelen beschikbaar maken voor mensen in Gmail en Google Docs. Deze hulpmiddelen zijn niet bedoeld de essentiële rol vervangen die journalisten hebben in het rapporteren, creëren en controleren van hun artikelen op feiten en kunnen dat ook niet."