Google brengt functie uit om oorsprong van afbeeldingen te achterhalen

Google heeft een functie toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om de oorsprong van een afbeelding te herleiden. De functie is nu beschikbaar in de Engelse versie van Google. Wanneer ze voor andere taalversies beschikbaar komt, wordt niet genoemd.

Bij een afbeelding op Google is het voortaan mogelijk om de knop 'Over deze afbeelding' te gebruiken, aldus het techbedrijf. De zoekmachine achterhaalt dan wanneer de afbeelding voor het eerst geplaatst is en laat vervolgens weten hoe oud deze is. Ook worden er webpagina's gelinkt waarop de afbeelding gebruikt is, net zoals momenteel al kan als gebruikers een afbeelding op Google zoeken.

Als de makers of uitgevers van een afbeelding metadata hebben toegevoegd, wordt die ook op de 'Over deze afbeelding'-pagina getoond. Als diegene heeft aangegeven dat een afbeelding door AI is gegenereerd, zal Google de foto als dusdanig labelen. Deze functie is volgens de techgigant niet alleen nuttig om te achterhalen of een afbeelding echt is, maar ook om te weten te komen of deze in de juiste context wordt gebruikt.

Naast deze functie brengt Google een update voor de Fact Check Explorer-tool uit waarmee onder andere journalisten snel afbeeldingen kunnen factchecken. Gebruikers kunnen de URL van een afbeelding in de tool plakken, waarna gekeken wordt of deze al in een eerdere factcheck is gebruikt. Deze functie is momenteel beschikbaar in bèta. Het is nog onduidelijk wanneer ze algemeen beschikbaar komt. Tot slot laat Google weten dat het werkt aan software waarmee met AI beschrijvingen van kleinere websites worden gegenereerd. Die moeten gebruikers helpen om snel te achterhalen of een onbekende bron betrouwbaar is. Deze functie is nog maar kort in ontwikkeling, schrijft Google.