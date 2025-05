OpenAI gaat afbeeldingen die DALL-E genereert automatisch van watermerk voorzien

OpenAI gaat de afbeeldingen die met DALL-E 3 worden gegenereerd voortaan voorzien van een watermerk. Dat wordt toegevoegd aan de metadata van de afbeelding. Het bedrijf stelt de betrouwbaarheid van digitale informatie hiermee te willen verbeteren.

Afbeeldingen die met ChatGPT op het web en via de api worden gegenereerd, worden per direct voorzien van een watermerk, laat OpenAI weten. Bij mobiele gebruikers worden de labels vanaf 12 februari toegevoegd. Voor deze metadata wordt gebruikgemaakt van de open standaard C2PA. Met websites als Content Credentials Verify kunnen gebruikers hiermee controleren of een afbeelding is gegenereerd met DALL-E 3. Tekst en audio die met OpenAI's AI-modellen worden gegenereerd, worden vooralsnog niet voorzien van een watermerk.

OpenAI laat wel weten dat dit geen waterdichte methode is. De metagegevens kunnen eenvoudig worden verwijderd. Op sociale media wordt dat vaak automatisch gedaan, maar ook bij het maken van een screenshot blijft de metadata achterwege. The Verge schrijft dat er, naast een onzichtbaar watermerk, ook een CR-symbool aan afbeeldingen wordt toegevoegd in de linkerbovenhoek. In het artikel van OpenAI wordt daar echter niet over gesproken.

Dinsdag liet Meta al weten dat het afbeeldingen die gemaakt zijn door AI-generators van derden van onzichtbare en zichtbare watermerken wil gaan voorzien op zijn platforms. Daaronder valt dus ook content van OpenAI. Afbeeldingen die door de eigen AI van Meta worden gegenereerd, krijgen al een label.