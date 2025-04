Rivian gaat voorlopig geen elektrische bestelwagens bouwen met Mercedes

Rivian en Mercedes gaan voorlopig toch geen samenwerking aan. De twee bedrijven zouden aanvankelijk een joint venture oprichten om elektrische bestelwagens te maken, maar Rivian geeft dinsdag aan zich eerst te willen richten op zijn eigen projecten.

In een gezamenlijke persverklaring van Rivian en Mercedes zegt Rivian dat het de plannen opschort om zich te concentreren op zijn eigen activiteiten. "Op dit moment geloven we dat het concentreren op onze consumentenactiviteiten en onze bestaande commerciële activiteiten de beste keuze op de korte termijn is om de waarde voor Rivian te vergroten." Het bedrijf zegt dat het de joint venture met Mercedes-Benz nu niet gaat voortzetten, maar dat het in de toekomst open blijft staan voor een samenwerkingsverband met de Duitse autofabrikant.

De joint venture werd in september aangekondigd. Er zouden aanvankelijk twee typen bestelwagens gebouwd worden: een op het MB Vans Electric Architecture-platform van Mercedes en het andere op het Rivian Light-platform van de tweede generatie.