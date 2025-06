General Motors stopt met ontwikkeling van Cruise-robotaxi

De Amerikaanse autofabrikant General Motors stopt met de ontwikkeling van de Cruise-robotaxi. GM zegt dat het ontwikkelen van de robotaxi te duur is en te lang zou duren, terwijl de markt steeds competitiever wordt. In plaats daarvan wil het bedrijf investeren in rijassistenten.

GM zegt zijn autonome strategieën 'opnieuw af te stemmen' en wil de ontwikkeling van assistentiesystemen prioriteren. Het bedrijf wil de teams van Cruise combineren met GM's eigen technische teams, zodat ze samen kunnen werken aan rijassistentiesystemen voor consumentenpersonenauto's. Dan gaat het bijvoorbeeld om Super Cruise, een 'hands-off, eyes-on'-systeem dat vergelijkbaar is met Ford BlueCruise. Dergelijke systemen zijn 'een pad' naar volledig autonome auto's, schrijft GM.

Het bedrijf zegt niet langer te willen investeren in Cruise, waarmee er hoogstwaarschijnlijk een einde komt aan het bedrijf. GM is voor 90 procent eigenaar van Cruise en zegt van plan te zijn de rest van de aandelen ook over te nemen. De besparing moet GM jaarlijks 1 miljard dollar opleveren. Naast Cruise werken onder meer Alphabet-dochterbedrijf Waymo en Tesla aan robotaxi's.