Snap voegt optie voor raytracing toe aan Lenses in Snapchat

Socialmediabedrijf Snap voegt raytracing toe aan de sdk voor Lenses in Snapchat. Met de mogelijkheid kunnen ontwikkelaars digitale objecten die gebruikers kunnen bekijken er realistischer uit laten zien, zegt het bedrijf.

De functie komt vooral van pas voor Lenses die zich richten op bijvoorbeeld shoppen en juwelen, zegt Snap. Die kunnen dankzij de nieuwe functie op een realistischere manier licht weerkaatsen en er daardoor echter uitzien in de Lens.

Een Lens is een filter die objecten en effecten kan toevoegen aan het camerabeeld in Snapchat. Snap introduceerde de Lens-functie jaren geleden en inmiddels zijn er drie miljoen verschillende Lenses om uit te kiezen in de app.

Raytracing is een al enkele jaren bekende functie in games en vereist over het algemeen zware videokaarten. De Snap-functie is veel lichter en kan daardoor op telefoons draaien. De functie werkt in de Lens Studio-software voor ontwikkelaars en is te gebruiken op iOS en Android. De functie werkt op iPhones vanaf de iPhone 11 en op Android-telefoons zijn onder meer de Galaxy S20-, S21- en S22-telefoons compatibel, net als de Pixel 6 en 7 en OnePlus 8-toestellen.