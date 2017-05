Door Sander van Voorst, vrijdag 19 mei 2017 17:57, 14 reacties • Feedback

WikiLeaks heeft opnieuw CIA-documenten uit de Vault 7-verzameling gepubliceerd. Deze keer gaat het om de zogenaamde Athena-malware, die dienst doet als een beacon als loader. De tool is samen met een Amerikaans bedrijf ontwikkeld.

Uit de door WikiLeaks gepubliceerde handleiding blijkt dat Athena geschikt is voor gebruik op Windows-versies van Windows XP tot en met Windows 10. De tool bestaat uit verschillende componenten en is bedoeld om samen met de Hera-tool te worden gebruikt, die niet uitgebreid wordt beschreven. Zo kan een gebruiker met behulp van een builder een bepaalde soort malware selecteren, die geschikt is voor de operatie in kwestie. Eenmaal op het systeem van het doelwit beland, wordt de Athena-engine gestart en luistert de malware naar binnenkomende opdrachten. Zo kan de gebruiker op afstand bijvoorbeeld bestanden van het geïnfecteerde systeem afhalen en bepaalde dll-bestanden plaatsen.

Uit een document met de titel Technology Overview blijkt dat de CIA de Athena-tool als een 'zeer eenvoudige implant' omschrijft. Uit het document is verder op te maken dat de tool is ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Siege Technologies. Dat richt zich naar eigen zeggen op 'offensieve en defensieve beveiligingstechnieken'.

WikiLeaks publiceert wekelijks nieuwe documenten uit de Vault 7-verzameling, die de organisatie in maart online zette en claimde dat de informatie afkomstig is van de CIA. Vorige week bevatte de publicatie informatie over de AfterMidnight- en Assassin-malwareframeworks voor Windows-systemen.

Schema van de werking van Athena