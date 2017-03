Door Olaf van Miltenburg, woensdag 8 maart 2017 08:45, 17 reacties • Feedback

Apple claimt een groot aantal van de in CIA-documenten beschreven kwetsbaarheden al gedicht te hebben in de laatste versie van iOS. Het bedrijf meldt er hard aan te werken nieuw ontdekte lekken zo snel mogelijk te dichten.

Dat veel kwetsbaarheden al verholpen zijn blijkt uit een initiële analyse van de door WikiLeaks gepubliceerde CIA-documenten. Hoeveel iOS-problemen precies opgelost zijn, meldt Apple niet in zijn verklaring aan TechCrunch. In de dinsdag gepubliceerde documenten stonden veertien iOS-exploits beschreven, tegenover vierentwintig Android-kwetsbaarheden.

De claim van Apple houdt in dat veel gebruikers van iPhones en iPads al beschermd zijn tegen misbruik van de lekken. Het bedrijf benadrukt dat bijna 80 procent van de gebruikers op de laatste versie van iOS zit. Dinsdag publiceerde WikiLeaks een groot aantal documenten waarin onder andere zeroday-exploits beschreven stonden die de CIA in kon zetten tegen Windows, iOS, Android en Samsung-tv's.

Hoewel de CIA over meer exploits voor Android dan voor iOS kon beschikken, had de dienst een grotere interesse in iPhones en iPads, aldus WikiLeaks. Volgens de site is dit waarschijnlijk vanwege de populariteit van die apparaten bij de politieke, zakelijke en diplomatieke elite.