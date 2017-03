Door Julian Huijbregts, woensdag 8 maart 2017 08:57, 37 reacties • Feedback

Google is begonnen met het sturen van een Google Now-notificate waarin mensen worden opgeroepen om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Ook Facebook stuurt gebruikers meldingen over de verkiezingen.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat Google in Nederland een notificatie stuurt over komende verkiezingen. Niet alle gebruikers hebben de notificatie ontvangen. Misschien heeft dat met taalinstellingen te maken of stuurt Google de notificaties gefaseerd uit in aanloop naar de verkiezingen.

Gebruikers die op de notificatie klikken, krijgen een Google Now-kaart te zien waarop staat dat er verkiezingen zijn. Daarbij staan links naar uitleg over hoe er gestemd kan worden en informatie over de deelnemende partijen. De links verwijzen door naar rijksoverheid.nl en tweedekamer.nl.

Maandag werd al bekendgemaakt dat Facebook aan Nederlanders een melding laat zien over de verkiezingen. Dat doet het sociale netwerk volgens de Volkskrant in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken, met het doel om jongeren naar de stembus te krijgen. Facebook toonde maandag en dinsdag een notificatie met informatie over de verkiezingen en stuurt op de dag zelf nog eens een herinnering.