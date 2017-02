Door Arnoud Wokke, vrijdag 10 februari 2017 06:34, 10 reacties • Feedback

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de vrees dat Rusland met hacks invloed zouden willen uitoefenen op de Nederlandse verkiezingen 'hysterie'. De woordvoerder ontkende of bevestigde de geruchten niet.

Nederlandse politici doen mee aan de vermeende 'hysterie', meldde een woordvoerder van het Russische ministerie tijdens een briefing in Moskou volgens het Russische persbureau Sputnik News. "Ze kiezen hun woorden niet, zij hebben geen bewijs, zij claimen publiekelijk dat Rusland een bron van cyberdreiging is, zonder dat zij de feiten hebben", aldus de woordvoerder.

Het statement is geen bevestiging of een ontkenning van de vermeende pogingen tot hacks en vormt een reactie op een verhaal van De Volkskrant van vorige week. De krant claimde dat Russische hackers hadden geprobeerd om op diverse ministeries in te breken. Het zou gaan om hackers met de namen APT28 en APT29.

Digitale sporen van hun betrokkenheid bij hacks werden ook gevonden rondom de Amerikaanse verkiezingen, waarbij Russen ervan werden beschuldigd te hebben ingebroken op computersystemen met als doel om de verkiezingen te beïnvloeden. Ook hacks in verscheidene andere westerse landen zijn aan APT28 en APT29 toegeschreven.

Op vrijdag liet de AIVD al weten dat Nederland geregeld doelwit is van hackpogingen. Veel daarvan zouden toegeschreven worden aan Rusland. Zij zouden niet alleen hun pijlen richten op de overheid, maar ook proberen in te breken op computersystemen van het bedrijfsleven.

In Nederland zijn over iets meer dan een maand parlementsverkiezingen. Rusland zou volgens geruchten verdeeldheid willen zaaien in Europa door populistische, eurosceptische partijen te steunen. Naast Nederland zijn er dit jaar onder meer in Duitsland en Frankrijk verkiezingen.