Pixar-pioniers krijgen Turing-award voor bijdrage aan 3d-graphics

De Association for Computing Machinery heeft de 2019 ACM A.M. Turing Award toegekend aan twee Amerikanen die onder andere pionierswerk hebben verricht bij Pixar. Ze hebben belangrijke bijdragen verricht aan het werken met cgi en het programmeren van gpu's.

Patrick M. Hanrahan en Edwin E. Catmull krijgen de 2019 ACM A.M. Turing Award, en daarmee een miljoen dollar aan prijzengeld, voor de rol die ze hebben gespeeld bij de ontwikkeling van computer-generated imagery. Op 20 juni moet de formele uitreiking in San Francisco plaatsvinden. Catmull is een computerwetenschapper en voormalig president van Pixar en de Disney Animation Studios. Hanrahan is professor bij het Computer Graphics Laboratory van Stanford University en een van de oprichters van Pixar.

De twee krijgen de award voor hun algehele werk aan cgi, niet alleen bij Pixar. Zo is Catmull verantwoordelijk voor technieken die de basis vormen voor z-buffering, oftewel diepte-coördinaten, en texture mapping, de manier waarop 2d-textures op 3d-objecten gelegd worden. Zijn werk is van belang voor fotorealistische grafische weergaven en het elimineren van zogenoemde jaggies, de artefacts bij rasterbeelden.

Hanrahan ontwikkelde met andere Pixar-medewerkers de basis voor renderengine Renderman met ondersteuning voor lichtreflectie en berekening van kleuren, transparantie en textures op punten van geometrische vormen. Ook was hij verantwoordelijk voor technieken om 2d-projectie op basis van 3d-data te renderen, zoals rook, en heeft hij een belangrijke rol voor global illumination gespeeld.

De technieken hebben volgens de ACM niet alleen veel betekend voor de filmindustrie maar ook voor game-ontwikkeling, virtual en augmented reality, high-performance computing, datavisualisatie en medische visualisaties.