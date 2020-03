Tweakers Podcast #104 - Kekke consoles, coronagevolgen en een iPad-laptop

Voor alles is een eerste keer en bij ons gebeurt dat bij aflevering 104: we nemen de podcast voor het eerst op zonder dat we fysiek bij elkaar zitten. Kennelijk kun je een podcast opnemen via iets dat mensen het internet noemen... wonderlijk.

Dat komt uiteraard door de maatregelen rondom het indammen van het coronavirus en dat heeft ingrijpende gevolgen voor ons allemaal. Maar lichtpuntjes zijn er ook, want de filmscène die zich heeft afgespeeld waardoor Wout de opname-apparatuur mee naar huis kon nemen is gedenkwaardig.

Er is ook genoeg technieuws om over te praten. Apple kondigde een nieuwe iPad Pro aan met daarbij een case met trackpad. Daarmee komt de tablet weer dichterbij de laptop, en we bespreken wat de verschillen nog zijn.

We staan vooral uitgebreid stil bij de aankondiging van de specs van de next-gen consoles. Nieuwsredacteur - en eigenaar van zowel PS4 als Xbox One - Julian Huijbregts zet de specs naast elkaar en vergelijkt hoe Sony en Microsoft op sommige punten tot dezelfde keuzes kwamen, maar ook hoe de consoles van elkaar gaan verschillen. Wat zijn de voordelen? Snelle laadtijden en individueel gerenderde brievenbussen op elke deur.

Is het dan toch een gewone podcast in deze ongewone week? Ja en nee, want we hebben alleen apparatuur om de audio fatsoenlijk op te nemen, maar het beeld van de 'neuscams' en webcams van vijftien jaar oud gaan we niet op YouTube zetten; je zult het ook daar dus moeten doen met de audioversie, zonder onze knappe snoetjes.

00:00 Opening

02:07 Hoe gaat het met iedereen?

03:50 Het beste tijdperk voor corona

07:33 Wat wil Apple met de vernieuwde iPad?

17:58 Corona en de community

20:05 Hoe Wout vanuit quarantaine podcastapparatuur bemachtigde

21:56 Xbox Series X- en PlayStation 5-onthullingen

26:16 De invloed van supersnelle opslag

34:48 Meer vernieuwing dan de vorige generatie (?)

54:45 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.