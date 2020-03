Amerikaan verkocht prototypes eerste Android-telefoon op eBay

Een Amerikaan heeft prototypes van het prototype van de eerste Android-smartphone HTC Sooner verkocht op eBay. De telefoon is inmiddels niet meer te koop via de veilingsite. Er zijn weinig exemplaren van de telefoon in omloop.

De HTC Sooner stond tot donderdag op eBay voor 195 dollar, blijkt uit de listing die Android Police vond. Hij had er negen van en de Amerikaan heeft ze allemaal verkocht. De Sooner is een prototype van HTC uit 2006 of 2007, gebaseerd op de Windows Mobile-smartphone Excalibur. Het is onbekend of de toestellen die op eBay zijn verkocht ook functioneren.

In het toestel zit een Texas Instruments Omap 850, een ARM9-processor die veelal geklokt werd op 200MHz. Er is een werkgeheugen ter grootte van 64MB aanwezig. Het scherm is een non-touch-lcd met een resolutie van 320x240 pixels. Het toestel heeft geen 3g of wifi en de snelste internetverbinding liep via edge.

Google en HTC zouden twee telefoons in ontwikkeling hebben gehad. De Sooner zou sneller op de markt moeten komen, terwijl de Dream onder meer 3g, wifi en een touchscreen toevoegde en pas later kon uitkomen. Google zou Sooner rond de tijd van de release van de eerste iPhone hebben geschrapt, waarna de Dream als T-Mobile G1 in oktober 2008 verscheen.