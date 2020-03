Formule 1-wedstrijden vinden door coronapandemie virtueel plaats

Het ene na het andere sportevenement wordt afgelast door het coronavirus. Zonde, maar niet alle hoop is verloren. De Formule 1 wordt bijvoorbeeld wel nog gewoon gehouden - alleen dan wel virtueel in de game F1 2019.

De officiële Formule 1-races zijn in ieder geval voor de komende weken afgelast, net als veel andere races en sportevenementen. Om de fans van de autosport toch tegemoet te komen heeft de organisator van de F1 een virtueel e-sportsevenement opgezet. Daarbij wordt ieder raceweekend een andere digitale race gereden. Dat gebeurt met de pc-game F1 2019. De eerste virtuele grand prix vindt dit weekend plaats op het Sakhir-circuit in Bahrein. De race is met 28 laps overigens maar half zo lang als de echte race. De uitzending duurt anderhalf uur. Welke coureurs er precies meedoen met de virtuele wedstrijd zegt de organisatie niet, maar er wordt wel gesproken over 'huidige F1-coureurs'. Naast de rijders komen er ook officiële presentatoren die de wedstrijd aan elkaar praten.

Omdat de coureurs niet allemaal even goed zijn in de game worden de spelinstellingen voor iedereen gelijk getrokken. Iedere coureur krijgt dezelfde auto, en de voertuigen lopen minder schade op dan normaal. Voor beginnende spelers zijn er anti-lock-remmen en traction control. De organisatie zegt er ook bij dat de wedstrijd puur voor het entertainment is en dat coureurs er geen punten mee verdienen die in de competitie meespelen. De wedstrijden zijn live te bekijken op YouTube, Twitch en Facebook.