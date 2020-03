Gehele seizoen van virtuele Nascar-competitie wordt uitgezonden in VS en Canada

Coureurs van de Amerikaanse Nascar-racecompetitie hoeven niet stil te zitten nu allerlei races door de coronacrisis worden afgelast. Fox Sports gaat in samenwerking met iRacing en Nascar een heel seizoen van virtuele Nascar-races uitzenden op een van zijn televisiezenders.

Het eerste evenement, de eNascar iRacing Pro Invitational Series, was afgelopen weekend en Fox Sports heeft zich inmiddels gecommitteerd om de rest van het seizoen van deze e-sportscompetitie, genaamd Fox Nascar iRacing, uit te zenden. De eerstvolgende virtuele race vindt plaats op 29 maart, vanaf de iRacing-representatie van de Texas Motor Speedway. De drie commentatoren van de echte Nascar-races nemen ook het commentaar bij de competitie voor hun rekening.

De afgelopen e-sportsrace van zondag werd gewonnen door Denny Hamlin, een Nascar-coureur die in zijn carrière driemaal de Daytona 500 won. De deelnemers aan de virtuele race zijn voornamelijk echte coureurs, afkomstig uit allerlei verschillende Nascar-raceonderdelen.

Deze inaugurele race had volgens een onderzoeksbureau 903.000 kijkers op Fox Sports 1 en was daarmee de best bekeken uitzending op die zender sinds 12 maart, het moment waarop allerlei sporten door de zorgen over het coronavirus werden stilgelegd. Het evenement was volgens Nascar ook het best bekeken op televisie uitgezonden e-sportsevenement ooit.

Er is geen officiële Nascar-game met licentie, dus voor de competitie wordt gebruikgemaakt van iRacing, een online pc-spel waarin races worden gesimuleerd. Op Tweakers is een actieve groep gebruikers actief met iRacing in de vorm van GoT iRacing. In de Formule 1 is sprake van een soortgelijke ontwikkeling, waarbij verschillende digitale races worden gehouden met het officiële spel, F1 2019.