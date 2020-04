Vijf Formule 1-coureurs doen zondag mee aan tweede virtuele Grand Prix

Er doen zondag vijf F1-coureurs mee aan de tweede virtuele Grand Prix. De interesse van coureurs is daarmee flink toegenomen; bij de eerste virtuele race deden er slechts twee racers mee die ook daadwerkelijk in het huidige F1-seizoen een stoeltje hebben.

Ferrari-rijder Charles Leclerc, Alex Albon van Red Bull en George Russell van Williams doen zondag mee met de virtuele race. Ook Lando Norris van McLaren en Williams-rijder Nicholas Latifi zijn weer van de partij; die twee deden ook mee aan de eerste race. Het rijdersveld wordt aangevuld met coureurs uit andere raceklassen, voormalige coureurs en simracers. Wie dat precies zijn deze zondag, wordt later bekendgemaakt.

De tweede virtuele race wordt verreden op Albert Park, het circuit waar de Australische Grand Prix plaatsvindt. Eigenlijk is het plan van de Formule 1-organisatie om de originele racekalender te volgen; maar voor komende zondag staat Vietnam op de planning en dat circuit zit niet in F1 2019, de game die voor de virtuele races wordt gebruikt. De Australische GP is traditioneel de seizoensopener. Die ging dit jaar niet door en is ook nog niet digitaal gespeeld.

Coureurs doen vanuit huis mee aan de virtuele race. Zondag om 21 uur Nederlandse tijd begint een livestream met presentatie, die is te volgen via de Formule 1-kanalen op YouTube, Twitch en Facebook. Verschillende racers, waaronder Lando Norris, streamen ook zelf op Twitch.

De race zal zo'n anderhalf uur duren. Na een kwalificatieperiode volgt een race van 28 rondes. Vanwege de niveauverschillen tussen de rijders is de game niet al te moeilijk ingesteld. Coureurs mogen abs en traction control inschakelen en alle auto's hebben dezelfde set-up en gelijke prestaties. Ook is schade beperkt.

De eerste virtuele race, die op 22 maart werd verreden, verliep rommelig. Lando Norris startte achteraan en zijn game crashte, waarna een bot het overnam. De ai bracht hem zo van plek twintig naar de vijfde positie. F1-coureurs mogen vrijblijvend meedoen aan de virtuele races; ze leveren geen punten op voor het echte kampioenschap. Niet alle coureurs zijn dat van plan. Max Verstappen zei eerder al dat hij geen trek had in de F1 2019-races, omdat hij het spel nooit speelt en druk is met andere racegames. Verstappen racet online onder andere in iRacing-kampioenschappen.