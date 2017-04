Door Joris Jansen, dinsdag 4 april 2017 17:34, 1 reactie • Feedback

Sir Tim Berners-Lee heeft de Turing Award gewonnen. Hij krijgt de prestigieuze prijs voor het uitvinden van het world wide web, de eerste webbrowser en de fundamentele protocollen en algoritmes die de groei van het web mogelijk hebben gemaakt.

Volgens directeur Vicki Hanson van de Association for Computing Machinery, de organisatie die de prijs elk jaar uitreikt, is het moeilijk om de wereld voor te stellen voordat Berners-Lee zijn uitvinding introduceerde. Ze benadrukt de enorme impact die het world wide web heeft gehad en nog altijd heeft. Volgens Hanson heeft Berners-Lee niet alleen de kernonderdelen van het web ontwikkeld, zoals uri 's en een web browser om gemakkelijker van het web gebruik te kunnen maken, maar heeft de wetenschapper ook een coherente visie gepresenteerd over hoe al deze elementen konden bijdragen aan een geïntegreerd geheel.

Tijdens de acceptatie van de prijs uitte Berners-Lee kritiek op de plannen van het Verenigd Koninkrijk om encryptie te kunnen doorbreken. Minister Rudd heeft eerder gezegd dat hij wil dat de overheid de mogelijkheid krijgt om toegang te krijgen tot de berichten op WhatsApp en andere door encryptie beveiligde chatdiensten om terrorisme beter te kunnen bestrijden. Volgens Berners-Lee heeft dat serieuze consequenties. Hij stelt dat als de overheid de encryptie kan doorbreken, dat kwaadwillenden daar dan ook toe in staat zijn en er zelfs beter in kunnen worden dan de overheid.

Daarnaast heeft de Britse computerwetenschapper kritiek geuit op een recente aangenomen Amerikaanse resolutie waarmee Amerikaanse internetproviders de mogelijkheid krijgen om de browsegeschiedenis van gebruikers zonder toestemming te kunnen verkopen aan derden. Berners-Lee zegt in een interview met The Guardian zeer verbaast te zijn dat dat de Republikeinen vóór gestemd hebben. De wetenschapper ziet privacy als een onpartijdig thema waar de Republikeinen volgens hem misschien nog wel meer voor hebben gestreden dan de Democraten. Volgens Berners-Lee zijn we erg kwetsbaar op het web, en mede vanuit dat licht noemt hij de nieuwe regeling een verschrikkelijke ontwikkeling.

Enkele weken geleden, tijdens de 28e verjaardag van het world wide web, uitte Berners-Lee al zijn zorgen over onder meer de grootschalige datacollectie door bedrijven en het gebrek aan controle daarop. Volgens hem bestaat het huidige businessmodel van veel websites uit het aanbieden van gratis content in ruil voor het verkrijgen van persoonlijke data van internetgebruikers. Volgens Berners-Lee stemmen we hier vaak vrijwillig mee in, ook al betekent dat veelal het accepteren van langdurige en vage voorwaarden. De wetenschapper stelt dat we hierbij 'niet profiteren van de voordelen die we zouden hebben als we directe controle hadden over onze data en de keuze met wie we het delen'. Daarbij missen we volgens Berners-Lee de mogelijkheid om bij deze bedrijven aan te geven welke data we liever niet delen.

Berners-Lee kwam in 1989, toen hij werkzaam was bij CERN, met een voorstel voor het creëren van het world wide web. Hier kwam hij mee omdat hij zag dat wetenschappers moeite hadden om informatie uit te wisselen over deeltjesversnellers. TCP/IP bestond op dat moment al en sommige wetenschappers maakte toen al gebruik van het toenmalige internet, maar het gebruiksgemak was nog beperkt. Berners-Lee stelde voor dat wetenschappers van CERN documenten via het internet zouden kunnen delen door gebruik te maken van leesbare tekst en hyperlinks. Daartoe ontwierp hij onder meer het http en html, wat uiteindelijk leidde tot de introductie van het world wide web.

De Turing Award wordt ook wel gezien als de Nobelprijs binnen de informatica. De prijs gaat gepaard met een bedrag van een miljoen dollar, wat door Google ter beschikking wordt gesteld.