De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag zijn handtekening gezet onder het voorstel dat providers in de gelegenheid stelt om de browsegeschiedenis van klanten zonder toestemming door te verkopen. Daarmee komt een einde aan strengere regels die Obama voorstelde.

Volgens deze regels moesten internetproviders hun klanten informeren over de informatie die zij over gebruikers verzamelen. Het was al duidelijk dat deze regels mogelijk zouden worden teruggedraaid, omdat de Republikeinen in het Congres de meerderheid hebben en omdat de huidige Republikeinse voorzitter van de FCC, Ajit Pai, destijds als commissielid tegen deze regels stemde en ervan af wilde omdat ze te verwarrend zouden zijn. Reuters schrijft dat de regels nog niet van kracht waren geworden.

Pai zei daarover op maandag dat 'Trump en het Congres terecht een deel van het Obama-plan voor internetregulering hebben teruggedraaid'. Hij voegde daaraan toe: "De regels, die nooit van kracht zijn geworden, waren bedoeld om om groep bevoorrechte bedrijven te steunen in plaats van online consumenten." Hij doelt daarmee op bedrijven als Facebook en Google, die wel zonder toestemming gegevens van gebruikers zouden mogen delen.

Providers als Comcast, Verizon en AT&T zeiden vrijdag al dat zij uit zichzelf geen browsegeschiedenis van klanten zouden verkopen. Reuters zegt daarover dat Verizon nu al een advertentieprogramma heeft waarbij geanonimiseerde klantgegevens worden gebruikt, onder andere geaggregeerde data die 'nuttig kan zijn voor adverteerders en andere bedrijven'.

Vorige week stemde het Amerikaanse Congres al in met de regels, nadat de Senaat daarvoor al de regels met een krappe meerderheid had goedgekeurd.