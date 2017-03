Door Sander van Voorst, woensdag 22 maart 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Voordat het over de eigenschappen van de Keezel kan gaan, moet eerst duidelijk zijn waar we het eigenlijk over hebben. Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden. De Keezel is een draagbare, draadloze wpa2-router die OpenWRT draait en van een accu is voorzien. Ondersteuning voor ethernet of 4g kan via een dongle, die aan de aanwezige usb-poort gehangen kan worden, maar het apparaat is voornamelijk bedoeld om verbinding te maken met een bestaand draadloos netwerk. Bijvoorbeeld bij een onbeveiligd netwerk in een hotel of café zou er met een Keezel alsnog een veilige verbinding tot stand gebracht kunnen worden. Het apparaat kan daarnaast gebruikt worden om bijvoorbeeld een smartphone op te laden en zo de rol van powerbank vervullen. Aan de softwarekant komen er nog enkele andere functies bij kijken, zoals een standaard aanwezig vpn en een bètafunctie voor het blokkeren van advertenties. Dat is, in een notendop, de Keezel.

Het idee voor het apparaat begon in 2015. In juli van dat jaar begon het Keezel-team een campagne op Indiegogo, met als oorspronkelijk doel 60.000 dollar op te halen. Dat doel was binnen vier dagen bereikt en inmiddels heeft de Keezel meer dan een miljoen dollar opgehaald. De router is bedacht door een Amsterdamse start-up, die is opgericht door Aike Müller en Friso Schmidt, en nu uit zeven personen bestaat. De massaproductie van de router begon eind vorig jaar en inmiddels krijgen backers de eerste exemplaren binnen.

Er zijn verschillende varianten van de Keezel te koop, die alleen verschillen op het gebied van vpn-voorzieningen. Het uitgangspunt is dat alle varianten standaard van een vpn zijn voorzien. De 'basis'-variant heeft een prijs van 139 dollar, een beperkte snelheid van 0,5Mbit/s en een kleinere selectie aan beschikbare servers. Daarnaast zijn er 'premium'-varianten, die hogere snelheden en meer servers bieden. Daarvan zijn er drie versies met vpn-contracten van een of twee jaar, of 'onbeperkt'. Die kosten respectievelijk 169, 209 en 469 dollar. Als een 'premium-'dienst verloopt, vallen gebruikers automatisch terug op 'basic'.

Nieuw idee?

Een draadloze router met vpn is niet nieuw. Ook zijn er alternatieven met vergelijkbare functies als de Keezel te vinden, neem bijvoorbeeld de Ierse InvizBox of de controversiële Anonabox. Het zou echter overdreven zijn om te zeggen dat de markt wordt overspoeld door draagbare ‘privacyrouters’. Omdat verschillende varianten hier en daar de kop opsteken, leek het ons een goed idee om er eens eentje van Nederlandse makelij onder de loep te nemen.