Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 17:04, 17 reacties • Feedback

Eminent brengt een nieuwe mediaspeler uit met ondersteuning voor 4k-video's met framerates tot 60fps. De EM7680 4K TV Streamer beschikt over een AMLogic S905X-soc en 1GB ddr3-geheugen. Het kastje draait op LibreELEC en wordt geleverd met Kodi.

De AMLogic S905X-soc zit ook in de Mi Box-mediaspeler, die door Google en Xiaomi eind vorig jaar werd uitgebracht in de VS. Het is een quadcore met vier Cortex A53-kernen op 2GHz en een Mali 450-gpu. De chip kan hevc-4k-video's tot 60fps verwerken en ondersteunt audioformaten Dolby True HD, DTS-HD en DTS-HD Master Audio.

Het mediakastje heeft afmetingen van 150x27x115mm en weegt 165 gram. Er is een micro-sd-kaartlezer aanwezig en de behuizing heeft drie usb 2.0-aansluitingen aan de zijkant. De netwerkaansluiting ondersteunt snelheden tot 100Mbit/s. De mediaspeler beschikt daarnaast over wifi op 2,4GHz met een snelheid tot 150Mbit/s. Voor het weergeven van 4k-beeldmateriaal is er een hdmi 2.0a-poort.

Volgens Eminent is het verbruik in stand-by 0,6 watt en in gebruik loopt dat op naar 2 tot 3 watt. Op de mediaspeler staat Linux-distributie LibreELEC en ook is de Kodi-mediacentersoftware geïnstalleerd. De EM7680 wordt geleverd inclusief hdmi-kabel en afstandsbediening voor een adviesprijs van 109,99 euro.