Apple gaat dit jaar een variant van zijn settopbox Apple TV uitbrengen met 4k-ondersteuning. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg. Vermoedelijk kan de settopbox ook hdr-beelden tonen. De recentste versie van het apparaat komt uit 2015.

De settopbox komt mogelijk dit jaar al, maar het zou ook kunnen dat de release later plaatsvindt, schrijft Bloomberg. De interne codenaam van het apparaat is J105. Verdere details van het apparaat zijn er niet, maar de opmerking van 'betere kleuren' wijst op hdr-ondersteuning.

Het artikel gaat verder in op de functies van Apple TV die het niet gehaald hebben. Zo zouden prototypes van de huidige, vierde generatie een coaxingang hebben gehad om de settopbox van kabelaars te vervangen. Apple is in gesprek geweest met kabelaars over de dienst, maar de bedrijven kwamen er niet uit vanwege meningsverschillen over geld.

Ook zou Apple andere interfaces hebben geprobeerd dan het op iOS geïnspireerde veld met iconen. Zo is er een scherm geweest met vier tabs: video, muziek, gaming en andere zaken. Hoveren over de tab zou dan de opties naar voren brengen.

Daarnaast heeft het bedrijf overwogen om een gamecontroller in de doos te stoppen en de stemcommando's te laten lopen via microfoons in het apparaat zelf, in plaats van in de afstandsbediening. Bloomberg maakt er melding van dat engineers teleurgesteld zouden zijn dat veel van de opties het niet hebben gehaald in het uiteindelijke product.