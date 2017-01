Door Julian Huijbregts, dinsdag 31 januari 2017 23:00, 36 reacties • Feedback

Apple heeft in het afgelopen kwartaal een recordaantal van 78,3 miljoen iPhones geleverd. De leveringen van iPads zijn verder gedaald: ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder leverde Apple 19 procent minder tablets.

Naast een recordaantal in leveringen van iPhones boekte Apple ook een recordomzet van 78,4 miljard dollar, blijkt uit de kwartaalcijfers die Apple dinsdagavond gepresenteerd heeft. Dat is vijf procent meer dan een jaar eerder. Ondanks de hogere omzet was de winst iets lager. Die kwam uit op 17,9 miljard dollar en in dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 18,4 miljard dollar.

De gemiddelde prijs per geleverde iPhone was in de periode van eind september tot en met eind december vorig jaar 694 dollar, omgerekend ongeveer 643 euro. Dat is flink hoger dan in het kwartaal daarvoor, toen de gemiddelde prijs 618 dollar was. De hogere gemiddelde prijs komt waarschijnlijk door de release van de iPhone 7 en 7 Plus, die te koop zijn sinds half september. Apple maakt geen specifieke cijfers bekend over aantallen per model.

In de eerste drie kwartalen van vorig jaar zag Apple de groei van iPhone-leveringen juist afnemen. Dat was voor het eerst sinds de introductie van het eerste model in 2007.

Met de verkoop van iPads gaat het minder goed. Apple leverde in het afgelopen kwartaal 13,1 miljoen tablets en dat is 19 procent minder dan een jaar eerder. Er verschenen in de periode geen nieuwe tablets van Apple en mogelijk speelt dat een rol bij de verdere afname van leveringen. De leveringen van Macs, waar zowel desktops als laptops onder vallen, bleven op een vergelijkbaar niveau. Het aantal was 1 procent hoger dan een jaar eerder, maar de omzet uit geleverde Macs was wel 7 procent hoger.

Apple ziet nog altijd een sterke groei in omzet uit diensten. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet in dit segment met 18 procent. In het vorige kwartaal was ook al een flinke stijging van 24 procent te zien. Onder andere inkomsten uit de iTunes App Store en Apple Music worden geschaard onder diensten.

Verkoopcijfers over de Apple Watch en Apple TV zijn er niet, maar in de categorie 'overig', waar die producten tot behoren, zag het bedrijf de omzet dalen met 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.