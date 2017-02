Door Joris Jansen, vrijdag 3 februari 2017 10:22, 41 reacties • Feedback

Apple begint vanaf eind april met het maken van iPhones in India. Dat heeft de Indiase minister van IT, Priyank Kharge, gezegd. De assemblage van iPhones in India komt na maanden van speculatie over plannen van Apple om te investeren in India.

Volgens Bloomberg zal Apple voor deze Indiase productie samenwerken met de Taiwanese fabrikant Wistron en niet met de fabrikant Hon Hai Precision Industry, oftewel Foxconn, waar Apple doorgaans mee samenwerkt voor de productie. De minister zegt dat hij in januari een ontmoeting heeft gehad met enkele leidinggevenden van Apple, waarbij de tijdlijn voor de Indiase productie is bevestigd.

De minister heeft tegen Bloomberg gezegd dat de productie zal plaatsvinden in de stad Bangalore. Alle geproduceerde toestellen zijn gericht op de binnenlandse Indiase markt. In januari meldde Bloomberg dat Apple voor de start van de Indiase productie een aantal financiële compensaties heeft geëist, zoals een belastingverlaging van vijftien jaar op de import van componenten en ander materiaal. De minister ontkent dat daarover is gesproken.

Apple-topman Tim Cook zei deze week dat zijn bedrijf flink gaat investeren in India. Behalve over de productie in Bangalore zou Apple ook met de Indiase regering in onderhandeling zijn over het openen van winkels.