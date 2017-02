Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 3 februari 2017 10:50, 34 reacties • Feedback

Nvidia gaat het verzilveren van bij videokaarten gebundelde gamecodes voortaan via de GeForce Experience-software laten verlopen. Dat programma controleert dan of de desbetreffende videokaartserie aanwezig is op het systeem. Nvidia wil zo de doorverkoop van codes voorkomen.

Nvidia legt zijn nieuwe beleid met betrekking tot het verzilveren van promo-gamecodes uit in een faq. Tot nu toe konden bij de aankoop van een videokaart gebundelde codes voor Steam, Uplay, Origin of de Microsoft Store via een Nvidia-site verkregen worden, maar voortaan moet dat via de GeForce Experience-software gebeuren. De codes zijn bedoeld voor gebruik door degene die de aankoop heeft gedaan, legt Nvidia uit, waardoor inwisselen voortaan via het GeForce Experience-account moet verlopen.

"Als onderdeel van de inwisselingsprocedure van de coupon gebruikt Nvidia GeForce Experience om een hardwareverificatiestap uit te voeren, om er zeker van te zijn dat de code verzilverd wordt op een systeem met de gpu die ervoor in aanmerking komt", legt Nvidia verder uit. Bij het inwisselen moet de desbetreffende kaart dan ook in het systeem zitten.

Tegen Ars Technica verduidelijkt het bedrijf dat de game niet permanent aan de kaart gekoppeld is. Steam-games blijven bijvoorbeeld gewoon te spelen op andere systemen en na het inwisselen kunnen gebruikers van videokaart wisselen zonder dat dit invloed heeft op het spel. Ook voert GeForce Experience geen check uit op basis van een serienummer, maar verifieert de software de videokaartserie, zoals GTX 1070 of 1080.

De methode moet voorkomen dat spelers die een grafische kaart met gebundelde game kopen, de code voor het spel doorverkopen om zo een deel van hun aanschafbedrag terug te verdienen. Nvidia heeft momenteel een actie waarbij For Honor en Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Bundle verkregen kunnen worden bij de aanschaf van een GTX 1070 of GTX 1080.