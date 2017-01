Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 17:01, 68 reacties • Feedback

Op YouTube is een methode verschenen die gebruikers in staat stelt de verplichte login van Geforce Experience 3 te omzeilen. Veel gebruikers irriteren zich aan de verplichte login van de software, die Nvidia in september uitbracht.

YouTube-gebruiker TechMax legt de te nemen stappen uit in een video. Niet alleen voorkomt de workaround dat gebruikers nog langer verplicht moeten inloggen, maar ook zou de methode het scannen door GeForce Experience stoppen. Hierdoor houdt de software niet meer bij hoe lang gamers bijvoorbeeld spelen, welke games ze draaien en welke hardware ze gebruiken.

De methode vereist dat gebruikers enkele regels code aan het host-bestand toevoegen en ze moeten enkele aanpassingen verrichten aan App.Js. Details hierover geeft TechMax onder zijn video. Ook toont hij hoe gebruikers de data van een vorige login kunnen verwijderen.

Nvidia voerde het vereist inloggen in september in, bij het verschijnen van GeForce Experience 3. Op de eis kwam veel kritiek. Bij het installeren van drivers is er de optie om GeForce Experience niet te installeren, maar dan missen gebruikers de Shadowplay-mogelijkheid om gameplay op te nemen en te delen.