Door Mark Hendrikman, dinsdag 3 januari 2017 17:24, 10 reacties • Feedback

Patriot kondigt de release aan van twee toetsenborden, twee muizen en drie gamingheadsets. De accessoires, die bedoeld zijn voor gamers, komen allemaal in de eerste paar maanden van 2017 op de markt.

Het eerste van de twee toetsenborden waar Patriot mee komt, is de Viper V770, een mechanisch keyboard dat uitgerust is met Kailh Red-switches. Deze hebben een activatiepunt dat 2mm diep zit en met een kracht van 50 gram ingedrukt kan worden, wat de toetsen erg gevoelig maakt. Verder zijn er vijf macrotoetsen en kunnen in totaal 108 toetsen een macro toegewezen krijgen via de meegeleverde software. Ook zijn er 5 profielen in te stellen, die ieder weer andere macrosets hebben. Tot slot heeft het toetsenbord volledige rgb-verlichting en usb- en audiopoorten. De Viper V770 moet in april verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van 149,99 dollar. Een europrijs is er nog niet.

De Viper V730 verschilt in zoverre van de V770 dat hij geen rgb-verlichting maar alleen rode leds heeft. Daarnaast heeft dit toetsenbord Kailh Brown-switches, die wat meer feedback geven per aanslag en een gewicht van 60 gram vereisen voor activatie. Dit toetsenbord heeft ook geen ondersteuning voor macro's. De Viper V730 komt in februari uit voor 79,99 dollar.

De nieuwe muizen van Patriot zijn de V570 en V530. De V570 heeft een 12.000dpi-sensor en een toegewijde knop om de gevoeligheid tijdens gameplay aan te passen. Verder heeft de muis dertien programmeerbare macro-toetsen, een aanpasbaar gewicht en rgb-verlichting. De V530 heeft een simpeler ontwerp en een sensor van maximaal 4000dpi. Dit model heeft zeven macrotoetsen. De V570 komt aan het eind van het eerste kwartaal uit voor 59,99 dollar en de V530 komt al aan het eind van deze maand voor 29,99 dollar.

Tot slot zijn er de headsets met de namen V330, V361 en V370. Die laatste twee bieden virtueel 7.1-surroundgeluid via usb en de V330 biedt stereogeluid via een 3.5mm-jack. Alle exemplaren hebben ingebouwde microfoons en volumeregeling. De V361 heeft rode verlichting en de V370 biedt rgb-verlichting. De V330 is niet verlicht. De V330 gaat 39,99 dollar kosten, de V361 49,99 dollar en de V370 69,99 dollar.

Veel van de apparatuur waar Patriot over spreekt, is al bij eerdere beurzen tentoongesteld, maar de bekendmaking van releasedata en prijzen was tot nu toe uitgebleven. Het is niet duidelijk of deze releasedata gelden voor alleen de VS of ook voor de Benelux.