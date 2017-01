Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 16:41, 5 reacties • Feedback

Kingstons HyperX-divisie heeft drie nieuwe mechanische toetsenborden en een muis gericht op gamers aangekondigd. Bij de toetsenborden gaat het om een versie met rgb-verlichting en om mechanische modellen met Cherry MX Red- en Brown-switches.

De HyperX Alloy RGB is een toetsenbord met ledverlichting die gebruikers naar eigen believen kunnen aanpassen. Het toetsenbord is van een behuizing van een metalen legering voorzien en bevat onder andere specifieke mediatoetsen. Wie interesse heeft, moet nog even wachten: de Alloy RGb verschijnt pas in het derde kwartaal.

Daarnaast verschijnen er twee nieuwe toetsenborden in HyperX's Alloy FPS-serie mechanische toetsenborden. Deze modellen beschikken eveneens over een metalen behuizing en hebben daarnaast rode ledverlichting en een verwijderbare kabel. De Alloy FPS komt in een Red-versie met Cherry MX Red-switches en een Brown-variant met MX Brown-switches. Beide varianten verschijnen nog deze maand voor 100 dollar. Dat is omgerekend en met btw 116 euro.

Ten slotte komt er een Pulsefire-muis van HyperX. Deze beschikt over een optische sensor met vier dpi-presets: 400, 800, 1600 en 3200dpi. De muis beschikt over rode ledverlichting en verschijnt in april voor minder dan 50 dollar, belooft HyperX. Dat is omgerekend en met btw 58 euro.