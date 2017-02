Door Emile Witteman, vrijdag 3 februari 2017 10:10, 23 reacties • Feedback

Acer heeft een 37,5"-monitor aangekondigd. De XR382CQK is gekromd en heeft een 21:9-verhouding met vermoedelijk een resolutie van 3840x1600 pixels. Verder is het beeldscherm voorzien van een 10bits ips-paneel.

Het scherm heeft een responstijd van 5ms en een verversingssnelheid van 75Hz, dat met FreeSync dynamisch aangepast kan worden. Mede door de 10bit-kleurdiepte is de monitor in staat om honderd procent van het srgb-gamut weer te geven. De maximale helderheid is 300nits.

Acer meldt een schermresolutie 3440x1600 pixels, maar vermoedelijk is dat onjuist. Het is namelijk geen 21:9-verhouding en er bovendien zijn geen panelen bekend met die resolutie. LG maakt wel een paneel met deze schermdiagonaal en beeldverhouding, met een resolutie van 3840x1600 pixels.

De standaard geeft de mogelijkheid om de monitor 5 graden naar voren en 35 graden naar achteren te kantelen en 30 graden naar links of rechts te draaien. De hoogte kan met 13cm versteld worden. Verder is de monitor voorzien van twee 7-wattluidsprekers.

De monitor kan op een computer worden aangesloten met hdmi 2.0 of displayport 1.2. Verder kan hij met een usb-c-kabel verbonden worden om als usb 3.0-hub met vier poorten te dienen. Acer geeft de monitor een adviesprijs van 1299,99 dollar, wat omgerekend en met btw ongeveer 1460 euro is. Of en wanneer de monitor in de Benelux beschikbaar komt, is niet bekend.