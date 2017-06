Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 13:11, 24 reacties • Feedback

LG heeft een gekromde 34"-monitor voor gamers aangekondigd. De 34UC89G-B heeft een ips-paneel met een resolutie van 2560x1080 pixels. De verversingssnelheid is 144Hz, maar dat kan opgevoerd worden tot 166Hz. In de monitor zit een g-sync-module van Nvidia.

Volgens LG kan het paneel 99 procent van de srgb-kleurruimte weergeven en is de grijs-naar-grijsresponstijd 5ms. Als de 34UC89G-B-monitor via displayport wordt aangesloten, is de verversingssnelheid op een OverClock-modus van 166Hz in te stellen. Volgens de officiële specificaties is de verversingssnelheid 144Hz.

Het paneel heeft volgens de fabrikant een maximale helderheid van 300cd/m² en een contrastverhouding van 1000:1. De monitor is voorzien van speciale displaymodi voor gamers, zoals Black Stabilizer, Dynamic Action Sync en Crosshair. Eerstgenoemde moet donkere scènes in games lichter maken, de tweede optie beperkt volgens LG de inputlag en de laatste optie tovert een kruis op het midden van het scherm.

De monitor is in hoogte verstelbaar en kan maximaal vijf graden naar voren en twintig graden naar achteren gekanteld worden. In de VS heeft het scherm een adviesprijs van zo'n duizend dollar. In Nederland staat het scherm bij webwinkels als pre-order voor 899 euro.