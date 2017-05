Door Julian Huijbregts, dinsdag 2 mei 2017 23:38, 57 reacties • Feedback

Apple heeft in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder iPhones geleverd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Wel stegen de omzet en winst, net als de gemiddelde prijs per verkocht toestel.

Apple heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 50,8 miljoen iPhones geleverd. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 51,2 miljoen. In zijn kwartaalcijfers noteert Apple een omzet van 52,9 miljard dollar en een winst van 11 miljard dollar, omgerekend zo'n 10 miljard euro. Vorig jaar bedroeg de omzet in het vergelijkbare kwartaal 50,6 miljard dollar en de winst 10,5 miljard dollar.

De stijging van de omzet is deels te danken aan de gemiddelde prijs per iPhone, die uitkwam op 655 dollar per exemplaar. Omgerekend is dat zo'n 599 euro. Vorig jaar was de gemiddelde prijs in dezelfde periode nog zo'n 642 dollar.

Het aantal geleverde iPads daalde met 13,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Apple leverde in het kwartaal 8,9 miljoen exemplaren. Hierbij is ook de eerste week van de verkoop van het 2017-model van de iPad geteld, die kwam uit eind maart en de cijfers gaan over leveringen tot 1 april.

Met de leveringen van Macs gaat het beter. Apple noteerde met 4,2 miljoen geleverde exemplaren een stijging van 5 procent. De omzet uit desktops en laptops was 14 procent hoger, wat duidt op een hogere gemiddelde prijs per geleverd product.

Apple zag wederom een sterke groei in omzet uit diensten. De omzet kwam uit op 7 miljard dollar, terwijl dat vorig jaar in hetzelfde kwartaal 6 miljard was. In de vorige twee kwartalen zag Apple ook al flinke stijgingen van 18 en 24 procent in omzet uit diensten. Hieronder vallen inkomsten uit verkopen van apps en Apple Music.

De omzet uit de categorie 'overig' steeg naar 2,9 miljard dollar. Vorig jaar was dat 2,2 miljard dollar. Onder dit segment schaart Apple onder andere zijn Watch, de Apple TV en inkomsten uit accessoires.