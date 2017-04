Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 17:38, 24 reacties • Feedback

Submitter: Roonienl

Ikea is begonnen met de verkoop van zijn Smart Lighting-collectie in Nederland. De serie bestaat uit een verbindingshub, ledlampen en lichtpanelen die met sensoren, een afstandbediening of app geschakeld kunnen worden. De producten maken gebruik van Zigbee Light Link.

Ikea verkoopt voor 84,95 euro een set van twee Trådfri-ledlampen, een verbindingshub en een afstand­bediening. De lampen passen in standaardfittingen en zijn met de afstandbediening te dimmen en te schakelen, maar Ikea heeft ook een app voor Android en iOS uitgebracht om de verlichting te bedienen.

Met de Trådfri-afstandbediening is het ook mogelijk om andere ledlampen zoals de Floalt-lichtpanelen en Surte- en Jormlien-kastdeuren met geintegreerde ledlampen te bedienen. Ook kan de afstandbediening gebruikt worden om de kleurtemperatuur van het licht aan te passen.

Ikea kondigde de slimme verlichting in september vorig jaar aan en begon in oktober al met de verkoop in België. De smarthomelampen maken gebruik van de Zigbee Light Link-standaard. Dat is een energiezuinige open standaard die werkt op 2,4GHz en op de Zigbee-standaard gebaseerd is, maar geheel gericht is op gebruik in combinatie met verlichting.