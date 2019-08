Google stopt ondersteuning in Voice voor voicemailtranscriptiefunctie via sms

Google sluit vanaf 9 augustus het onderdeel van de Voice-dienst waarbij ingesproken voicemailberichten in tekst worden omgezet en vervolgens naar de gebruiker worden ge-sms't. Google Voice blijft verder gewoon bestaan.

De onafhankelijke onderzoeksjournalist Brian Krebs, die eerder het boek Spam Nation schreef, toont op Twitter een screenshot van een officieel bericht van Google, waarin staat dat het Voice-onderdeel om voicemails via een bericht te ontvangen per 9 augustus wordt geschrapt.

De reden dat het bedrijf dit onderdeel van Voice niet langer ondersteunt, heeft te maken met Googles vaststelling dat providers het ontvangen van deze in tekst omgezette, ingesproken voicemailberichten blokkeren, omdat ze geautomatiseerd zijn en het soms gaat om transcripties van ongewenste robotoproepen. Google stelt dat het hierdoor niet langer kan garanderen dat gebruikers deze berichten krijgen, waardoor het bedrijf heeft besloten met deze functie te stoppen.

De Voice-dienst blijft wel bestaan en bevat naast deze transcriptiefunctie nog een behoorlijk aantal andere features, zoals het ontvangen van een ingesproken voicemail in de e-mail. Dat alternatief behoudt ondersteuning. Het blijft in de Android-, iOS- en web-app van Voice ook nog mogelijk de voicemails te beluisteren en de transcripties in te zien.

De Voice-dienst wijst de gebruiker een ander, nieuw telefoonnummer toe dat kan worden ingezet om gebruik te maken van de functies van Google Voice. Het nummer kan op elk ander apparaat worden gebruikt. Google Voice was voor consumenten tot nu toe alleen te gebruiken in de VS en Canada. Voor G Suite-gebruikers is de dienst sinds eind januari ook beschikbaar in onder meer Nederland en sinds april is Voice te gebruiken voor alle G Suite-gebruikers.