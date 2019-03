Google vervangt ingekorte goo.gl-links door Firebase Dynamic Links

Google is gestopt met de ondersteuning van ingekorte goo.gl-links en heeft ze vervangen door Firebase Dynamic Links. Dat zijn url's waarmee een gebruiker naar elke locatie binnen een Android-, iOS- of web-app kan worden gestuurd. Bestaande goo.gl-links blijven wel werken.

Google introduceerde zijn url-inkortdienst in 2009. Sindsdien zijn er volgens de techreus echter een heleboel alternatieven verschenen en is ook de manier waarop gebruikers informatie opzoeken sterk veranderd, onder meer door de opmars van smartphones, apps en slimme assistenten. Google is daarom per 30 maart gestopt met de ondersteuning van goo.gl-links en vervangt ze door Firebase Dynamic Links.

In de praktijk gaan gebruikers wellicht niet veel merken van de transitie. Bestaande goo.gl-links blijven als vanouds doorsluizen naar de volledige url die erachter schuilgaat. Bovendien was het sinds 13 april 2018, voor mensen die de inkortdienst nooit eerder hadden gebruikt of anoniem gebruikten, al onmogelijk om nieuwe verkorte url’s te creëren via de goog.le console.