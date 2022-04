Apple lost iPhone- en iPad-probleem met hoog accuverbruik op in iOS 15.4.1

Apple heeft versie 15.4.1 van iOS en iPadOS uitgebracht. Deze update verhelpt onder meer een probleem waardoor de accu's van iPhones en iPads sneller dan verwacht konden leeglopen. Apple voert ook een beveiligingsupdate en enkele andere bugfixes door.

Volgens de patchnotes van Apple werd deze battery drain geïntroduceerd in versies 15.4 van iOS en iPadOS, die twee weken geleden verschenen. Door de bug konden de accu's van iPhone- en iPad-gebruikers 'sneller leeglopen dan verwacht'. Het is niet bekend hoeveel mensen last hadden van het accuprobleem.

Er zijn ook twee toegankelijkheidsbugs gepatcht in de nieuwe update. Apple heeft een probleem opgelost met brailleapparaten: die konden voor de update vastlopen, terwijl ze tekst navigeerden of een waarschuwing weergaven. Er wordt ook een bug waardoor 'Made for iPhone'-hoortoestellen de verbinding konden verliezen in bepaalde apps, gepatcht. Er was daarnaast een bug waardoor de Vlaamse stem niet beschikbaar was voor VoiceOver en gesproken materialen. Die is eveneens opgelost.

Verder lost de nieuwe update een beveiligingsbug in AppleAVD op. Daarmee konden hackers willekeurige code uitvoeren met kernelprivileges. Apple zegt dat er aanwijzingen zijn dat deze bug actief wordt misbruikt. Het is daarom aan te raden om de nieuwe iOS- en iPadOS-versies zo snel mogelijk te installeren. Dat kan in de instellingen van een iPhone of iPad, onder 'Algemeen' en 'Software-update'. Apple heeft ook nieuwe versies van watchOS, tvOS en de HomePod-software uitgebracht.