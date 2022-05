Seagate brengt Expansion Cards van 2TB en 512GB uit voor Xbox Series-consoles

Seagate brengt in samenwerking met Microsoft nieuwe Expansion Cards uit voor de Xbox Series X en S. Naast de bestaande geheugenuitbreiding van 1TB, verschijnen er varianten met 2TB en 512GB opslagcapaciteit. De adviesprijzen zijn 400 en 140 dollar.

De uitbreidingskaart van 512GB verschijnt halverwege november en de 2TB-versie komt begin december uit, meldt Microsoft. Dat gaat om beschikbaarheid in de Verenigde Staten, over andere markten maakt het bedrijf nog niets bekend.

Met een adviesprijs van 400 dollar is de 2TB-kaart per gigabyte iets goedkoper dan de 1TB-versie, die een adviesprijs van 220 dollar heeft. De 512GB-variant is per gigabyte juist duurder. In alle gevallen zijn de propriëtaire opslagmodules van Seagate duurder dan vergelijkbare NVMe-ssd's. De opslagmodules hebben dezelfde snelheid van 2,4GB/s als het interne geheugen van Xbox Series-consoles.

Vooralsnog brengt alleen Seagate de opslagmodules voor de Xbox Series X en S uit. De fabrikant doet dat in samenwerking met Microsoft. Of er op den duur ook uitbreidingsmodules van andere fabrikanten beschikbaar komen, is nog niet bekend.