We hebben het al vaker gezegd en het is nog steeds onverminderd waar: je kunt geen betere upgrade voor een pc of laptop met een harde schijf bedenken dan het vervangen van die hdd door een ssd. In het verleden was een M.2-drive, vaak synoniem met een NVMe-drive, altijd de duurdere high-end oplossing. Voor budget-builds week je uit naar een 2,5"-drive. Inmiddels zijn legio M.2-drives goedkoper dan 2,5"-modellen, zodat er nog weinig reden is een SATA-drive boven een NVMe-drive te verkiezen.

In deze round-up kijken we naar het goedkopere segment ssd's, waarbij we 2,5"-formfactors even laten voor wat ze zijn en ons concentreren op M.2-drives. Let wel, we spreken expres niet over 'SATA-600' of 'NVMe'; een paar drives in deze round-up hebben weliswaar een M.2-formfactor, maar ook een tragere SATA-interface. Voor een budgetdrive is dat geen ramp, maar zoek je stiekem een beetje naar aardige prestaties, dan laat je ze beter in het schap liggen.

De ssd's die in deze round-up voorbijkomen, laten we meestal links liggen in onze productreviews, maar dat neemt niet weg dat er een aardige markt voor is. Dat lijkt ons een goede reden om de ssd's gezamenlijk te vergelijken. We hebben daarvoor een aantal ssd's in dit segment aangeschaft, omdat veel fabrikanten weinig samples van dergelijke producten voor reviewers beschikbaar hebben. We starten op de volgende pagina met een korte introductie van enkele ssd's die in deze round-up zijn opgenomen.