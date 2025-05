We schreven bij de round-ups van goedkope 1TB- en 2TB-ssd's al dat Lexar diverse combinaties nand en controllers in omloop heeft. Door diverse negatieve voorbeelden uit het verleden, hebben we een gezonde afkeer van productaanpassingen zonder herkenbare nieuwe productcode ontwikkeld, maar volgens de fabrikant maakt de nieuwe combi de NM620 juist flink sneller. In dit korte benchmarkartikel nemen we beide versies onder de loep en kijken we naar de verschillen. Lexar is al in 2006 overgenomen door Micron en produceert onder meer ssd's voor consumenten, net als Crucial overigens. Micron heeft Lexar in 2017 verkocht aan het Chinese bedrijf Longsys, dat ook de merknaam Foresee expoiteert.

Waarom deze review? Binnenkort publiceren we op Tweakers de SSD Best Buy Guide van april 2023, de allerlaatste SSD-BBG op ons vertrouwde Gen4-testplatform. Twee van de interessante ontwikkelingen daarin, de opkomst van het nieuwe merk Solidigm en de vernieuwing van deze Lexar NM620, willen we van tevoren al even extra uitlichten. Op basis van de feedback over het eerder gepubliceerde Solidigm-artikel, hebben we daarvoor bij dit tweede artikel een andere, uitgebreidere vorm gekozen die hopelijk beter aansluit bij wat jullie van Tweakers verwachten. In de tussentijd werken we hard aan het hertesten van vijfenzeventig (!) ssd's op ons nieuwe, Gen5-ready-testplatform, waarvan jullie al een voorproefje hebben gekregen in onze Aorus Gen5 10000-review. Aangezien onze ssd-tests buitengewoon grondig zijn én bij deze overstap zelfs nog verder zijn uitgebreid, met onder meer praktijktests om de impact van de slc-cache en de prestaties bij een volle ssd in kaart te brengen, neemt dat proces enkele maanden in beslag. Verwacht dus mogelijk een wat groter gat tussen de komende SSD-BBG en de daarop volgende, maar het zal het wachten waard zijn.

De originele NM620 werd geleverd met een Innogrit-controller: de IG5216. Lexar combineerde die met tlc-nand van Micron, specifiek met 96-laagsgeheugen. Dat is inmiddels behoorlijk bejaard nand, van Microns derde generatie 3d-nand uit 2018. Van die hardwarecombinatie ontvingen we in 2021 testexemplaren, waaronder een 1TB-drive. Die drive is begin dit jaar in onze round-up van goedkope 1TB-drives meegenomen. Hoewel de NM620 weliswaar toen ook al heel goedkoop was, vielen de prestaties ons wat tegen.

Voor de round-up van goedkope 2TB-ssd's vroegen we Lexar om een vers testexemplaar en die presteerde veel beter dan de 1TB-drive. Dat bleek een exemplaar met die nieuwe combinatie nand/controller, en we vroegen Lexar natuurlijk om tekst en uitleg, én een nieuwe 1TB-drive. Die nieuwe 1TB-drive bleek ook veel sneller dan de oude, reden om de drives even naast elkaar te leggen.

De nieuwe versie van de NM620 verschuift de productie van zijn onderdelen van de VS naar China. De controller van de NM620 is namelijk de MAP1202-C 5176 (1202-A is zichtbaar op de chip), van het Chinese Maxio Technology. De 1202-C is een vierkanaalscontroller die gemaakt is voor dram-loze ssd's. Naast de controller vind je dan ook enkel het Longsys-tlc-nand op de drives; dram-cache ontbreekt. Het nand is 3d-tlc, maar uit hoeveel laagjes dat bestaat en daarmee welke generatie het is en welke snelheden het ondersteunt, is niet bekend.

Wel bekend zijn de specs die Lexar doorgeeft. De drives moeten maximaal 3500MB/s halen bij sequentieel lezen en 3000MB/s bij schrijven. Die specs zijn licht gewijzigd, want op de oude doos staat nog 3300MB/s voor schrijven. Uit onze tests blijkt inderdaad dat de nieuwere versie een stuk sneller is dan de oude. De nieuwe versies lijken te herkennen aan de doos, waarop de capaciteit onderaan de voorzijde wordt vermeld en de ssd op de foto een sticker heeft. De oude versie heeft een lichtgrijze bovenrand met daarop de capaciteit en een foto van de ssd zonder sticker erop. Ook heeft de oude ssd enkel een witte sticker met barcode, terwijl de nieuwe versie een mooie sticker heeft gekregen, zoals je ook op de verpakking ziet. Uiteraard is het bij webwinkels lastig te zien of de foto's van de doos en ssd ook overeenkomen met het daadwerkelijk geleverde product. Volgens Lexar zouden winkels inmiddels echter geen oude versies meer op voorraad hebben; enkel nog de nieuwe variant.

Lexar NM620-varianten: de doos van de nieuwe versie (links) en die van de oude

Op de volgende pagina's hebben we alle testresultaten op een rijtje gezet, zodat je in detail kunt kijken hoe de twee versies zich tot elkaar verhouden.