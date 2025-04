Immortals of Aveum en Forspoken krijgen vrijdag als eerste games FSR 3

Forspoken en Immortals of Aveum zijn vrijdag de eerste twee games die FSR 3 krijgen, meldt AMD. Deze nieuwste versie van FidelityFX Super Resolution bevat framegeneration, waarmee extra frames worden gegenereerd voor hogere framerates.

De twee games krijgen vrijdag updates voor FSR 3, zegt AMD's Chief Architect of Gaming Solutions Frank Azor. Daarna moeten meer games volgen. AMD had al gezegd dat deze twee spellen in de herfst als eerste de FSR 3-update zouden krijgen. Ook Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Squad en Black Myth Wukong krijgen op termijn FSR 3.

De framegenerationtechniek van FSR 3 lijkt op die van Nvidia's DLSS 3, al is AMD's variant niet gebaseerd op AI-hardware. Daardoor werkt FSR 3's framegenerationtechniek in theorie ook op videokaarten van Nvidia en Intel. In een AMD-benchmark draait Forspoken op 122fps met FSR 3 aan, in plaats van 36fps met de framegenerationtechniek uitgeschakeld. AMD heeft FSR 3 eind augustus aangekondigd.

We are working with our partners to bring you the first 2 FSR3 enabled games tomorrow. More titles will begin ramping-up thereafter, as we saw with prior versions of FSR, which are now supported in over 300 announced games @amdradeon @AMDGaming