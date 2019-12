Samsung gaat mogelijk augmented-realityfuncties combineren in AR Zone

Samsung gaat de augmented-realityfuncties uit zijn recente smartphones combineren op een enkele locatie. Momenteel zitten de verschillende ar-functies in verschillende apps verwerkt. Vermoedelijk wordt de AR Zone samen met de Galaxy S11 geïntroduceerd.

Momenteel biedt Samsung al meerdere ar-functies aan gebruikers van de Galaxy Note 10- en S10-smartphones, maar deze zijn te vinden op verschillende plekken binnen Samsungs One UI. Om dit overzichtelijker te maken, komt het bedrijf volgens SamMobile met een AR Zone, waarin alle ar-functies gecombineerd worden. Dit overzicht zou in het cameramodusscherm verwerkt zitten.

Onder de functies valt bijvoorbeeld de Quick Measure-functie, die de tof -sensor in bepaalde Samsung-apparaten gebruikt om de lengte, omvang en diepte van een object in realtime te berekenen. Momenteel is deze functie te vinden in een eigen app. De AR Doodle-feature, die gebruikers video's laat aanpassen met ar-tekeningen en -teksten, zit verwerkt in het Air-menu van de Galaxy Note 10. Ook de AR Emoji- en Bixby Vision-apps bevatten ieder meerdere verschillende ar-functies.

Doordat al deze functies op verschillende plekken te vinden zijn, kan het soms verwarrend zijn voor gebruikers om de verschillende features te vinden. Bronnen melden aan de site dat Samsung hierom met AR Zone komt. Het is nog niet bekend wanneer de functie wordt toegevoegd. Momenteel wordt AR Zone niet uitgetest in de One UI 2.0-bèta. Vermoedelijk wordt de functie geïntroduceerd bij de release van de aankomende Galaxy S11-smartphones. Samsung kondigt zijn Galaxy S-telefoons steevast tegen het einde van de winter aan, vaak eind februari.

AR Doodles, een van de ar-functies van de Galaxy Note 10