Samsung brengt Android 10-upgrade uit voor Galaxy Note 10 in Nederland

Samsung heeft de upgrade naar Android 10 met One UI 2 uitgebracht voor de Galaxy Note 10 en Note 10+. Die upgrade zou pas in januari uitkomen, maar is nu al beschikbaar in veel landen, waaronder in Nederland.

Sinds donderdag aan het einde van de ochtend krijgen mensen de upgrade binnen, melden gebruikers op GoT. De upgrade is daarmee eerder dan verwacht, want Samsung zei eerder dat gebruikers Android 10 pas in januari konden verwachten. Het is onbekend of andere smartphones nu de upgrade ook eerder gaan krijgen. Onder meer de Galaxy S9 en Note 9 staan ook op de planning voor januari.

Samsung bracht Android 10 onlangs al uit voor de Galaxy S10. Dat gebeurde twee weken geleden. De upgrade brengt One UI naar versie twee. One UI is sinds afgelopen jaar de nieuwe naam van de skin die Samsung over Android heen legt. De Note 10 en 10+ kwamen in de zomer uit. Tweakers publiceerde rond release een review van de telefoons.