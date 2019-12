Renders tonen dat Samsung Galaxy Note 10 Lite plat scherm heeft

Er zijn renders verschenen van de Samsung Galaxy Note 10 Lite. Die wijzen erop dat de fabrikant de goedkopere versie van zijn smartphone met stylus voorziet van een plat scherm. Eerdere renders lieten het scherm niet zien.

Aan de bovenkant zit een gat voor de frontcamera, net als de reguliere Note 10-telefoons, meldt WinFuture. Aan de achterkant zit een rechthoekige cameramodule met daarin drie camera's. De details daarvan zijn nog niet duidelijk. De stylus verbindt zich met bluetooth 5.1 aan de telefoon.

Eerdere renders van twee weken geleden lieten al zien dat de telefoon beschikt over een 3,5mm-jack. Dat wijkt af van de andere Note 10-modellen, waarbij Samsung de analoge audiopoort heeft laten vallen. Samsung lijkt overgestapt op een strategie waarbij de duurste modellen in een serie de 3,5mm-jack niet hebben, terwijl de goedkopere telefoons hem wel behouden. Dat is dezelfde strategie als Apple voert met zijn iPads. Concurrenten als Huawei en Xiaomi doen hetzelfde met hun telefoons.

Er gaan al maanden geruchten over de goedkopere versie van de Note 10, die N770F als typenummer heeft. Samsung bracht vijf jaar geleden de Note 3 Neo uit, de N750F, een goedkopere variant van zijn Note 3-smartphone. Sindsdien heeft het zijn Note-serie alleen gericht op het duurste segment. Andere Samsung-smartphones hebben geen stylus. WinFuture denkt dat Samsung de Note 10 Lite nog voor kerst zal presenteren.

Renders Note 10 Lite. Bron: WInFuture