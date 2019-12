Tientallen tech- en autobedrijven klagen in brief aan EU over patentdeals

Hardwarebedrijven Apple en Cisco en autobedrijven Daimler en BMW hebben samen met tientallen andere bedrijven bij de Europese Commissie geklaagd over bedrijven die niet met eerlijke voorwaarden licenties willen geven op standaard-essentiële patenten.

De brief is niet openbaar, maar Financial Times schrijft dat tientallen bedrijven uit de tech- en auto-industrie hem hebben ondertekend en hebben gestuurd aan drie leden van de Europese Commissie. Onder die bedrijven zijn techbedrijven als Apple, Cisco, Dell en Lenovo. Ook de namen van Ford, Contintental en BMW staan onder de brief.

De bedrijven klagen erover dat er bedrijven zijn met wie ze niet op basis van 'fair, reasonable and non-discriminatory' voorwaarden een patentlicentie kunnen sluiten. Eerdere rechtszaken hebben bevestigd dat die voorwaarden, samengevat als frand, moeten gelden bij standaardessentiële patenten. Dat zijn patenten waarvan de technologie noodzakelijk is als bedrijven producten willen maken die een bepaalde standaard willen ondersteunen.

De bedrijven noemen geen specifieke zaak, maar recentelijk klaagden enkele van de bedrijven uit de brief, waaronder Daimler en Contintental, over de voorwaarden die Nokia stelt bij patenten voor communicatie van zelfrijdende auto's, meldde Reuters. Die techniek leunt op techniek die het Finse bedrijf ooit ontwikkelde voor telefoons. Nokia zou teveel geld willen voor de licentie, stelden de bedrijven.