Huawei brengt nova 5T-smartphone 13 december uit in Nederland en België - update

Huawei brengt op vrijdag 13 december de Nova 5T-smartphone uit in Nederland en België. De telefoon bevat een Kirin 980-soc en heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm. De Nova 5T krijgt een adviesprijs van 429 euro.

De Nova 5T is in feite een Honor 20. Huawei gebruikt de truc om oude telefoons te voorzien van een nieuw ontwerp en nieuwe naam om zo Google-apps te mogen zetten op de Nova 5T. Huawei mag momenteel geen nieuwe telefoons uitbrengen met Google-diensten, omdat Google de telefoons niet mag keuren: de overheid van de VS heeft Amerikaanse bedrijven verboden te handelen met Huawei. De specs op het gebied van soc, scherm, accu en camera's komen volledig overeen met de Honor 20 en de telefoons zijn ook even groot. Wel heeft de Nova 5T een gewijzigd ontwerp.

De telefoon beschikt over een Kirin 980-soc, die geproduceerd is op het 7nm-procedé van TSMC. Deze chip wordt ook al gebruikt in de telefoons uit de Huawei P30- en Mate 20-series. De meest recente topmodellen van het merk zijn inmiddels overgestapt op de Kirin 990. Verder beschikt het toestel over 6GB ram en 128GB aan opslagcapaciteit. De accu heeft een capaciteit van 3750mAh, en ondersteunt een snellaadtechniek met een vermogen van 22,5W. Hiermee wordt de accu volgens Huawei in 30 minuten tijd tot 50 procent opgeladen.

De telefoon heeft een 6,26"-lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels. De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel en zit in een gat van 4,5mm in het scherm verwerkt. Huawei voorziet de achterkant van de Nova 5T van een primaire camera met een resolutie van 48 megapixel. Ook heeft de telefoon een 16-megapixelcamera met groothoeklens en een macrocamera met resolutie van 2 megapixel. Daarnaast heeft het toestel een dieptesensor van 2 megapixel. De telefoon draait op Emui 9.1, dat gebaseerd is op Android 9.

De Huawei Nova 5T is vanaf 13 december beschikbaar in Nederland. Op die datum komt de telefoon ook in België beschikbaar via Proximus. Het toestel komt beschikbaar in drie kleuren, waaronder een paarse met letterpatroon. De Nova 5T krijgt een adviesprijs van 429 euro, maar op het moment van schrijven staat de telefoon voor € 399,- in de Pricewatch. De Honor 20, waar de Nova 5T op is gebaseerd, kost momenteel € 349,-.

Update, 18:32: Huawei laat aan Tweakers weten dat de Nova 5T ook in België uitkomt via Proximus. Het artikel is hierop aangepast.